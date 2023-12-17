МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Немецкая таможня опубликовала предупреждение, что может арестовать или конфисковать присылаемые из России рождественские подарки. Германия стала тратить на газ больше, даже сократив поставки, сообщили СМИ

Ведомство напомнило, что сейчас запрещен ввоз множества товаров различного характера из России. Отмечается, что под запрет попадают и товары, как правило, входящие в состав подарочных посылок, в частности "целлюлоза и бумага, дерево и изделия из древесины, камни и драгоценные металлы (золото), сигареты, пластмассы и химическая продукция, включая готовую химическую продукцию, например косметику".

В таможне подчеркнули, что никаких исключений не предусмотрено, поэтому подсанкционные товары могут быть арестованы или конфискованы, даже если отправление совершило из России частное лицо другому частному лицу, находящемуся в Евросоюзе.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.