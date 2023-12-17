БРАТИСЛАВА, 17 дек — ПРАЙМ. Большинство европейских стран одержимы ненавистью к России и ради ее ослабления готовы воевать до последнего украинского солдата, считает глава правительства Словакии Роберт Фицо. На Западе увидели тревожный для Украины признак в выступлении Путина

"Большая часть государств-членов (Европейского союза — ред.) Украиной и ненавистью к России одержима, и из этого следуют своеобразные взгляды, которые без каких-либо возражений распространяются в европейских СМИ, о том, что нужно продолжать поддерживать войну на Украине", — сказал он в своем видеообращении, опубликованном в соцсетях.

По мнению Фицо, это является и причиной запугивания ничем не аргументированными утверждениями, что Москва якобы может напасть на какую-нибудь из стран НАТО.

"В действительности же Украина лишь используется в геополитических целях для того, чтобы ослабить Россию в экономическом и международном плане", — пояснил он.

По его мнению, Украина также служит "золотым тельцом" для компаний, занимающихся торговлей оружием.

"Боюсь, что во имя этих геополитических целей Запад будет с Россией воевать до последнего украинского солдата, а мы уже недалеко от этой цели", — сказал Фицо.

Ранее в воскресенье президент РФ Владимир Путин назвал "чушью полной" недавние заявления главы США Джо Байдена о том, что Россия якобы может напасть на НАТО. Российский лидер подчеркнул, что РФ не заинтересована воевать со странами НАТО, нет никаких резонов для этого — ни политических, ни экономических, ни военных.

В Москве ранее неоднократно заявляли, что Киев намерен продолжать воевать "до последнего украинца" во имя западных интересов.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Россия стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его. Однако на Западе постоянно заявляют о необходимости продолжать боевые действия. По словам российского лидера, если Киев хочет начать диалог, ему нужно отменить декрет о запрете переговоров.