МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. В рамках специальной военной операции (СВО) Россия борется с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, заявил председатель партии "Единая Россия", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев назвал предстоящие президентские выборы главным событием в России

"В ходе специальной военной операции, как и 80 лет назад, в годы Великой Отечественной войны, мы ведем борьбу с опасным, до предела циничным и жестоким врагом, для которого не только нормы международного права, но даже моральные основы жизни человечества, принцип добрососедства являются пустым звуком", — сказал он на съезде партии "Единая Россия", проходящем на ВДНХ.

Медведев выразил уверенность, что Россия одержит всенародную победу.

"Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский когда-то сказал — "Великая Отечественная война была всенародной, и победа над врагом тоже была всенародной", такую же всенародную победу мы одержим и в этой борьбе", — подчеркнул он.

Медведев добавил, что никто никогда не смог подчинить Россию своей воле.

"Надо признаться, что наши противники плохо выучили уроки тысячелетней истории. Сейчас они действительно расписываются в своем бессилии, терпят поражение. Неудивительно. Тем более, что в течение веков нас никому не удалось подчинить своей воле. Не получится и сейчас. Мы смогли выстоять под колоссальным давлением. Ответом на действия наших противников стала стойкость и сплоченность российского общества", — заключил он.