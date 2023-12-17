МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, сообщил корреспондент РИА Новости. Медведев назвал предстоящие президентские выборы главным событием в России

В субботу собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы поддержало выдвижение.

"Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое", — заявил председатель партии Дмитрий Медведев, а также попросил проголосовать.

Съезд принял вопрос единогласно.

Путин ранее сообщил о своем решении баллотироваться на следующий срок спикеру парламента ДНР Артему Жоге. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.