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Съезд ЕР единогласно поддержал кандидатуру Путина на выборах президента
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Съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, сообщил корреспондент РИА Новости. В субботу собрание группы... ПРАЙМ, 17.12.2023
общество , новости, россия, выборы президента рф, владимир путин, единая россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Съезд партии "Единая Россия" единогласно поддержал кандидатуру Владимира Путина на президентских выборах в 2024 году, сообщил корреспондент РИА Новости.
В субботу собрание группы избирателей по выдвижению Путина на выборы поддержало выдвижение.
"Ставлю на голосование предложение поддержать выдвижение Владимира Владимировича Путина кандидатом на должность президента РФ на выборах, назначенных на 17 марта 2024 года. Голосование по этому вопросу открытое", — заявил председатель партии Дмитрий Медведев, а также попросил проголосовать.
Съезд принял вопрос единогласно.
Путин ранее сообщил о своем решении баллотироваться на следующий срок спикеру парламента ДНР Артему Жоге. Соответствующая просьба прозвучала в Кремле во время неформального общения президента с участникам церемония награждения медалями "Золотая звезда" Героев России.