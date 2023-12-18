МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Финляндия, вступившая в НАТО, в понедельник подпишет с США соглашение, предусматривающее размещение войск на ее территории. Путин прокомментировал заявление Байдена о нападении России на страны НАТО

Министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен и министр обороны Антти Хяккянен находятся с официальным визитом в Вашингтоне, чтобы встретиться с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В соответствии с соглашением о сотрудничестве в области обороны (DCA), Финляндия предоставит США доступ к 15 военным базам.

Соглашение также предусматривает предварительное размещение оборонной техники, предметов снабжения и материальных средств на территории Финляндии, въезд и перемещение американских самолетов, судов и транспортных средств, обеспечение защиты, безопасности и защищенности сил США, а также объектов и территорий, которые они используют.

Ранее аналогичное соглашение было подписано между США и Швецией. Согласно документу, договор будет действовать как до, так и после формального присоединения Швеции к НАТО.

По словам президента России Владимира Путина, все споры между Россией и Финляндией давно решены, проблем в отношениях двух стран не было, но с вступлением Финляндии в НАТО они появятся. Президент отметил, что теперь будет создан Ленинградский военный округ, где будут концентрироваться определенные воинские подразделения. В Москве сожалеют о решении Финляндии подписать документы о размещении на своей территории военных баз США, сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.