МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Коалиция правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) президента Александра Вучича побеждает на выборах в парламент с 53,81%, сообщил избирком по результатам обработки 8,35% голосов. Сербия намерена нарастить объемы поставок газа из России

В воскресенье прошли внеочередные выборы в Скупщину Сербии, муниципальные выборы в 65 городах и районах, включая Белград, а также в автономном крае Воеводина. Волеизъявление проходило с 7.00 (9.00 мск) до 20.00 (22.00 мск).

Согласно опубликованным Республиканской избирательной комиссией (РИК) данным по результатам обработки материалов с 691 из 8 273 участков, на выборах в парламент лидирует коалиция "Александр Вучич — Сербия не смеет останавливаться" с 53,81% поддержки.

На втором месте с 14,46% их главные конкуренты, прозападный оппозиционный блок "Сербия против насилия". На третьем месте входящая в правящую коалицию Социалистическая партия Сербии первого вице-премьера и главы МИД Ивицы Дачича с партнерами, она получает 8,17%.

По закону избирком Сербии должен сообщить окончательные результаты выборов в течение 96 часов от закрытия участков, после чего начинается срок в 30 дней для формирования нового созыва парламента с четырехлетним мандатом.

РИК ранее зарегистрировала 18 блоков и партий. На 250 мест в однопалатном парламенте претендуют свыше 2,8 тысячи кандидатов. Для вхождения в состав Скупщины политическому движению необходимо преодолеть барьер в 3% голосов.