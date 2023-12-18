МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. После провального контрнаступления Украины российские войска овладели инициативой, а у ВСУ заканчиваются люди и оружие, заявил в эфире своего YouTube-канала подполковник ВС США в отставке Дэниел Дэвис. СМИ: новое оснащение российских войск мешает атакам ВСУ

В частности, он отметил: "Россия свела на нет весь наступательный потенциал Украины. А теперь они (Вооруженные силы России — прим. ред.) начали их (украинские войска — прим. ред.) теснить. У Украины заканчиваются люди, танки, ракеты для ПВО. У нее на исходе артиллерийские снаряды. Продолжать (боевые действия — прим. ред.) просто уже некому".

Президент России Владимир Путин ранее заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины не принесло результатов. При этом он отметил, что Российская Федерация спокойно идет к достижению своих целей в спецоперации, все заявленные задачи будут выполнены.

Признал провал украинского контрнаступления и главком Вооруженных сил Украины Валерий Залужный. Как он отметил в статье для журнала Economist, украинские войска тупик. Вместе с тем он признал, что не смог продемонстрировать впечатляющие темпы продвижения войск, которых от него ожидал Запад.