МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Некомпетентность НАТО и руководства Вооруженных ил США приводят к потерям 90% мобилизованных ВСУ, сообщил в беседе с блогером Дэнни Хайфоном экс-разведчик ВС США Скотт Риттер. Россия в рамках СВО борется с опасным и жестоким врагом, заявил Медведев

По его словам, 80-90 процентов "от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены". При этом Риттер пояснил: "Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80 до 90 процентов вероятности, что ты не вернешься".

В то же время Риттер отметил, что в гибели огромного числа украинских военных виноваты "все в НАТО", а командование вооруженных сил Соединенных Штатов следует уволить за некомпетентность.

Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что правительство Украины игнорирует бедственное положение армии, что приводит к колоссальным потерям.