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"Виноваты все в НАТО". Скотт Риттер привел шокирующие данные о потерях ВСУ
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. Некомпетентность НАТО и руководства Вооруженных ил США приводят к потерям 90% мобилизованных ВСУ, сообщил в беседе с блогером Дэнни Хайфоном экс-разведчик ВС США Скотт Риттер... ПРАЙМ, 18.12.2023
новости, общество , сша, нато, всу, потери
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Некомпетентность НАТО и руководства Вооруженных ил США приводят к потерям 90% мобилизованных ВСУ, сообщил в беседе с блогером Дэнни Хайфоном экс-разведчик ВС США Скотт Риттер.
По его словам, 80-90 процентов "от парней, которых мы обучали, сейчас мертвы или ранены". При этом Риттер пояснил: "Я ничего не выдумываю, это данные военного комиссара Полтавы. То есть, от 80 до 90 процентов вероятности, что ты не вернешься".
В то же время Риттер отметил, что в гибели огромного числа украинских военных виноваты "все в НАТО", а командование вооруженных сил Соединенных Штатов следует уволить за некомпетентность.
Ранее генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос заявил, что правительство Украины игнорирует бедственное положение армии, что приводит к колоссальным потерям.