МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены начать переговоры с Российской Федерацией, поскольку Украина не имеет шансов на успех в противостоянии. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue works сообщил профессор Университета Питтсбурга Дэниел Ковалик. В Республике Сербской оценили действия США по отношению к Европе и России

В Бело доме, как заявил профессор, озаботились, что американские военные ресурсы разбросаны по всему миру, а вместе с тем США намерены сесть за стол переговоров в связи с "вероятным поражения" в конфликте.

"Еще в марте 2022 года можно было заключить соглашение с Россией, <…> но США наложили на это вето", — напомнил Ковалик.

По его словам, ситуация на фронте показывает, что Украина "проиграет при любом раскладе".

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Российская Федерация стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его, и если Украина намерена начать диалог с Россией, ей необходимо отменить декрет о запрете этих переговоров.