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В США заявили о желании начать переговоры с Россией
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Соединенные Штаты намерены начать переговоры с Российской Федерацией, поскольку Украина не имеет шансов на успех в противостоянии. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , новости, сша, россия, переговоры, украина
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Соединенные Штаты намерены начать переговоры с Российской Федерацией, поскольку Украина не имеет шансов на успех в противостоянии. Об этом в беседе с YouTube-каналом Dialogue works сообщил профессор Университета Питтсбурга Дэниел Ковалик.
В Бело доме, как заявил профессор, озаботились, что американские военные ресурсы разбросаны по всему миру, а вместе с тем США намерены сесть за стол переговоров в связи с "вероятным поражения" в конфликте.
"Еще в марте 2022 года можно было заключить соглашение с Россией, <…> но США наложили на это вето", — напомнил Ковалик.
По его словам, ситуация на фронте показывает, что Украина "проиграет при любом раскладе".
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что Российская Федерация стремится не раскручивать маховик украинского конфликта, а закончить его, и если Украина намерена начать диалог с Россией, ей необходимо отменить декрет о запрете этих переговоров.