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В Крыму национализировали имущество еще нескольких юридических лиц
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В Крыму национализировано имущество ещё 77-и юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России, сообщил председатель Государственного Совета... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , экономика, новости, россия, крым, национализация
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. В Крыму национализировано имущество ещё 77-и юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России, сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале.
"Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные крымчанам гостиницу "Лондон" и "Отель 1001 ночь" (по вопросу национализации этих объектов выступали наши общественники, крымчане обращались ко мне через социальные сети), парк-отель "МАРАТ" в посёлке Гаспра и другие", — следует из текста сообщения.
Константинов отметил, что в перечне около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. Среди национализированного имущества находятся курортные комплексы, сельскохозяйственные предприятия, банки, спортивные центры. а также множество крупных и перспективных проектов.
Процесс национализации имущества украинских олигархов и врагов России продолжается, чтобы у них не было возможности нажиться на русском народе, заключил политик.