СИМФЕРОПОЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. В Крыму национализировано имущество ещё 77-и юридических и физических лиц, осуществляющих подрывную деятельность в отношении России, сообщил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в своем Telegram-канале. В Крыму прокомментировали новую помощь США Украине

"Мы национализировали имущество курортных комплексов, включая известные крымчанам гостиницу "Лондон" и "Отель 1001 ночь" (по вопросу национализации этих объектов выступали наши общественники, крымчане обращались ко мне через социальные сети), парк-отель "МАРАТ" в посёлке Гаспра и другие", — следует из текста сообщения.

Константинов отметил, что в перечне около 1150 объектов движимого и недвижимого имущества. Среди национализированного имущества находятся курортные комплексы, сельскохозяйственные предприятия, банки, спортивные центры. а также множество крупных и перспективных проектов.

Процесс национализации имущества украинских олигархов и врагов России продолжается, чтобы у них не было возможности нажиться на русском народе, заключил политик.