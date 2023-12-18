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В СФ высказались против запрета частным клиникам проводить аборты
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Аборты в России необходимо регулировать не запретами, а повышением грамотности и развитием социальной поддержки, заявил агентству РИА Новости сенатор, врач Александр Башкин... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , новости, россия, врач, медицина, сф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Аборты в России необходимо регулировать не запретами, а повышением грамотности и развитием социальной поддержки, заявил агентству РИА Новости сенатор, врач Александр Башкин.
"Аборт — это такое же медицинское воздействие, как масса других манипуляций. Мы не можем регулировать разрешения на те или иные манипуляции в различных видах клиник, исходя из каких-то социальных соображений. Чем отличается в частной клинике аборт от измерения давления", — отметил сенатор.
По словам врача, решение этого вопроса должно быть логическим и социальным, а не осуществляться путем давления на врачей.
Ранее комитет Госдумы указал, что запрет на искусственное прерывание беременности в частных медицинских организациях может привести к увеличению числа нелегальных абортов, что может подвергнуть жизни и здоровье женщин опасности.