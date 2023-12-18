МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Аборты в России необходимо регулировать не запретами, а повышением грамотности и развитием социальной поддержки, заявил агентству РИА Новости сенатор, врач Александр Башкин. В Госдуме выступили против запрета на аборты в частных клиниках

"Аборт — это такое же медицинское воздействие, как масса других манипуляций. Мы не можем регулировать разрешения на те или иные манипуляции в различных видах клиник, исходя из каких-то социальных соображений. Чем отличается в частной клинике аборт от измерения давления", — отметил сенатор.

По словам врача, решение этого вопроса должно быть логическим и социальным, а не осуществляться путем давления на врачей.

Ранее комитет Госдумы указал, что запрет на искусственное прерывание беременности в частных медицинских организациях может привести к увеличению числа нелегальных абортов, что может подвергнуть жизни и здоровье женщин опасности.