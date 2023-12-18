МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Слово "нейросеть" стало словом 2023 года по версии справочно-информационного портала "Грамота.ру". В Германии назвали слово года

"Нейросеть — слово 2023 года по версии "Грамоты"", — сказано в публикации.

Как объяснили на портале, "Грамота.ру" впервые присоединилась к акции. Сервис проанализировал процессы, которые происходили в русской лексике в 2023 году.

Кроме того, портал проводит акцию "Слово года", чтобы фиксировать и анализировать процессы в русском языке. Слово "нейросеть" было выбрано на основе анализа данных, частоты запросов и оценки экспертов. В голосовании за слово года нейросеть получила более 75 процентов голосов экспертов.

Слово "нейросеть" используется в текстах, но еще не вошло в основные словари русского языка, было добавлено в академический ресурс "Академос" только в сентябре 2023 года.

Институт русского языка имени Пушкина также назвал "нейросеть" словом 2023 года.

"Прорыв в сфере искусственного интеллекта и высокие достижения генеративных моделей по-настоящему взбудоражили общественность. Возможности ИИ были в фокусе внимания в самых разных областях: науке, образовании, искусстве, бизнесе, праве, журналистике", — заключили в институте.