ВОРОНЕЖ, 18 дек — ПРАЙМ. Особая экономическая зона в Шебекино Белгородской области, которую создадут по поручению президента РФ, поможет сохранить рабочие места более чем на десяти заводах, которые пострадали при обстрелах ВСУ, сообщил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Белгородской области Алексей Клыков. В МЭР заявили о работе по созданию ОЭЗ в Шебекино

Президент России Владимир Путин на подведении итогов года, отвечая на просьбу директора завода из города Шебекино ввести там особую экономическую зону "хотя бы на три-пять лет" и помочь восставить производства после атак с украинской стороны, заявил, что эту идею надо поддержать, и поручил кабмину внести предложение в самое ближайшее время.

"Больше десяти заводов пострадало от обстрелов ВСУ. Создание особой экономической зоны в Шебекинском городском округе не просто спасёт ситуацию, и сохранит рабочие места, а сохранит город, чтобы там оставалась молодёжь", — рассказал Клыков.

По его словам, Народный фронт уже собрал информацию и передаст её на федеральный уровень. В дальнейшем будут контролировать, как предприятия получают помощь и сохраняют рабочие места.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что всего на территории региона около 400 предприятий пострадали от обстрелов со стороны Украины. Большинство из них находятся в Шебекино.

Ранее в Минэкономразвития РФ сообщили, что вопрос создания особой экономической зоны в Шебекино уже прорабатывается с Белгородской областью. По словам замминистра экономического развития России Дмитрия Вахрукова, сейчас обсуждается возможность предоставления бизнесу повышенных преференций и льгот.