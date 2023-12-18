БЕРЛИН, 18 дек — ПРАЙМ. В Берлине фермеры в знак протеста против планов правительства на фоне бюджетного кризиса сэкономить на субсидиях на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники выстроили в цепочку у Бранденбургских ворот свыше сотни тракторов. Молдавские фермеры завершили акцию протеста в Кишиневе

В понедельник на прилегающей к Бранденбургским воротам улице, германскими фермерами были выстроены сотни тракторов, как свидетельствуют прямые трансляции с места событий, передаваемые немецкими телеканалами.

Как сообщают организаторы демонстрации на сайте союза фермеров Германии, данный протест направлен против принятого на прошлой неделе решения немецкого правительства вычеркнуть субсидии на дизельное топливо для сельскохозяйственной техники и отменить распространявшееся на них ранее освобождение от транспортного налога.

"Эти планы являются объявлением войны немецкому сельскому хозяйству и нам, фермерским семьям. Федеральное правительство, очевидно, не заинтересовано в функционировании и конкурентоспособности сельского хозяйства Германии", — заявил в анонсе к протесту глава союза фермеров ФРГ Йоахим Руквид.

Руквид призвал отменить запланированные меры, иначе это приведёт к подорожанию сельхозпродукции и неконкурентоспособности немецкого сельского хозяйства.

13 декабря завершились совещания кабмина Германии, посвященные разрешению бюджетного кризиса в стране. В его ходе было принято решение сократить бюджет на следующий год на 17 миллиардов евро.

В ноябре министерство финансов ФРГ заморозило бюджет на дополнительные расходы правительства до конца 2023 года. Данная мера коснулась почти всего бюджетного ассигнования различных министерств страны, в том числе и финансирования мер правительства по удержанию цен на энергоносители и электричество, и фонда стабилизации экономики (WSF).

Данный шаг стал следствием принятого ранее решения конституционного суда Германии, признавшего неправомерным перераспределение 60 миллиардов невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021 год для борьбы с пандемией коронавируса в фонд по защите климата. В своем решении суд опирается на действующее правило так называемого долгового тормоза, не позволяющего сверх меры увеличивать долговой бюджет государства.