МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Георгия Чхартишвили*, также известного как Борис Акунин*, внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщается в базе Росфинмониторинга. Росфинмониторинг предупредил россиян о новых уловках мошенников

"Чхартишвили Георгий Шалвович*, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР", — появилась строчка в перечне.

Сообщается, что сам Акунин* уже несколько лет проживает за рубежом.

Уточняется, что людям и организациям, которые попали в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.

Ранее сообщалось, что издательство АСТ и торговая сеть "Читай-город" приняли решение о прекращении распространения книг Бориса Акунина* до правовой оценки их политических высказываний.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.