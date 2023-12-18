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2023
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Бориса Акунина* внесли с список террористов и экстремистов
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Георгия Чхартишвили*, также известного как Борис Акунин*, внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщается в базе Росфинмониторинга. "Чхартишвили Георгий Шалвович*,... ПРАЙМ, 18.12.2023
право, общество , новости, россия, росфинмониторинг, борис акунин
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Георгия Чхартишвили*, также известного как Борис Акунин*, внесли в перечень террористов и экстремистов, сообщается в базе Росфинмониторинга.
"Чхартишвили Георгий Шалвович*, 20.05.1956 года рождения, г. Зестафони Грузинской ССР", — появилась строчка в перечне.
Сообщается, что сам Акунин* уже несколько лет проживает за рубежом.
Уточняется, что людям и организациям, которые попали в этот реестр Росфинмониторинга, запрещено взаимодействовать со СМИ, размещать информацию в сети, организовывать публичные мероприятия, участвовать в выборах и пользоваться любыми финансовыми услугами, которые не касаются уплаты налогов, зарплат и возмещения ущерба.
Ранее сообщалось, что издательство АСТ и торговая сеть "Читай-город" приняли решение о прекращении распространения книг Бориса Акунина* до правовой оценки их политических высказываний.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.