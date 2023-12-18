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Путин приехал в ЦИК России
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Президент России Владимир Путин, который примет участие в президентских выборах в 2024 году, приехал в ЦИК, сообщает корреспондент РИА Новости. Ранее Совет Федерации утвердил... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , новости, россия, владимир путин, президент
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, который примет участие в президентских выборах в 2024 году, приехал в ЦИК, сообщает корреспондент РИА Новости.
Ранее Совет Федерации утвердил постановление о проведении выборов президента России 17 марта 2024 года. Сообщалось, что Путин стал первым, кто подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандитата в президенты.
"Да. Сдал", — сказал Песков.
Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец — в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".
В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок.
В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.