МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин, который примет участие в президентских выборах в 2024 году, приехал в ЦИК, сообщает корреспондент РИА Новости. Медведев назвал предстоящие президентские выборы главным событием в России

Ранее Совет Федерации утвердил постановление о проведении выборов президента России 17 марта 2024 года. Сообщалось, что Путин стал первым, кто подал документы на выдвижение в качестве кандидата на должность президента.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отметил, что Путин сдал документы в ЦИК для регистрации в качестве кандитата в президенты.

"Да. Сдал", — сказал Песков.

Владимир Путин трижды шел на выборы как самовыдвиженец — в 2000-м, в 2004-м и в 2018-м. В 2012 году он баллотировался от "Единой России".

В 2000 году Путин сообщил о своем участии в выборах 13 января на церемонии вручения ему мантии почетного члена ученого совета юридического факультета СПбГУ. В 2003-м он объявил о намерениях во время прямой линии 18 декабря. В 2011-м на съезде "Единой России" 24 сентября Путин ответил на предложение Дмитрия Медведева баллотироваться на новый срок.

В минувшие выходные группа избирателей поддержала выдвижение Путина кандидатом на выборы. Съезд "Единой России" также поддержал кандидатуру действующего президента.