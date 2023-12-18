МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы НСПК. НСПК запустит моментальный кешбэк за оплату по СБП

"Генеральный директор компании Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года. Владимир Комлев возглавляет компанию с момента ее основания в 2014 году", — сказано в сообщении.

Под его руководством были реализованы значимые для платежной инфраструктуры страны проекты, среди которых перевод процессинга карт международных платежных систем на территорию России.