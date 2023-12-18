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Комлев покидает пост генерального директора НСПК
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Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы НСПК. "Генеральный... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , новости, россия, нспк
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор Национальной системы платежных карт (НСПК) Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года, говорится в сообщении пресс-службы НСПК.
"Генеральный директор компании Владимир Комлев покидает свой пост с 1 января 2024 года. Владимир Комлев возглавляет компанию с момента ее основания в 2014 году", — сказано в сообщении.
Под его руководством были реализованы значимые для платежной инфраструктуры страны проекты, среди которых перевод процессинга карт международных платежных систем на территорию России.