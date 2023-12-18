МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Следственный комитет России подтвердил задержание начальника ГУМЧС по Самарской области Олега Бойко за взятки, указано в публикации ведомства. Замглавы МВД Дагестана обвинили в получении взятки на 1,3 млн рублей

Ранее представитель экстренных служб указал РИА Новости, что генерал-майор Олег Бойко задержан за получение свыше 25 миллионов рублей.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело в отношении начальника ГУМЧС по Самарской области Олега Бойко и двух представителей коммерческой организации… Подозреваемые задержаны. Решается вопрос об избрании им меры пресечения", — сообщается в Telegram-канале СК России.

Согласно информации ведомства, Бойко получил от лиц из компании взятки "на сумму свыше 25 миллионов рублей за помощь в организации пожарной безопасности".

Бойко выполнял обязанности руководителя ГУМЧС по Самарской области около десяти лет. Он был назначен на этот пост 14 марта 2014 года. Также его наградили медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.