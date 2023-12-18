МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но и состоятельных достаточно, заявил президент России Владимир Путин. Путин спрогнозировал рост молодых специалистов через три года

"В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас не мало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много", — отметил он на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".

Глава государства полагает, что залог успеха — когда человек сам стремится и тогда чего-то добивается.