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2023
https://1prime.ru/society/20231218/842602073.html
Путин признал, что большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты
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Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но и состоятельных достаточно, заявил президент России Владимир Путин. "В семьях, где полное финансовое... ПРАЙМ, 18.12.2023
общество , новости, россия, путин, россияне
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Подавляющее большинство россиян живут от зарплаты до зарплаты, но и состоятельных достаточно, заявил президент России Владимир Путин.
"В семьях, где полное финансовое благополучие, а таких у нас не мало, подавляющее большинство граждан живут от зарплаты до зарплаты, но и богатых, и очень богатых очень много", — отметил он на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы".
Глава государства полагает, что залог успеха — когда человек сам стремится и тогда чего-то добивается.