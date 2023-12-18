БРЮССЕЛЬ, 18 дек — ПРАЙМ. Двенадцать пакетов санкций Евросоюза против России подрывают основы экономики самих стран ЕС и благосостояние их населения, говорится в поступившем РИА Новости комментарии постоянного представительства России при Евросоюзе. ЕС введет уведомления о финансовых переводах для компаний в ЕС

В понедельник 18 декабря ЕС опубликовал новый пакет антироссийских санкций, который включил экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физлицо и 86 организаций.

"Именно в результате 12-ти "пакетов" антироссийских санкций подорваны основы экономики стран-членов ЕС и благосостояния их населения", — говорится в комментарии.

В российской дипломатической миссии предупредили политиков, которые могут оказаться недовольны результатами планируемых на 2024 год европейских или национальных выборов, что винить в этом придется самих себя. "В этом надо будет винить самих себя, а не некую "российскую дезинформацию" или "вмешательство Москвы в демократические избирательные процессы", — сообщается в материале.

В российском постпредстве заверили простых европейцев в желании жить в мире и взаимопонимании, однако это едва ли возможно в условиях санкционной политики.

"Уверены, что данный "пакет" запомнится странам-членам ЕС тем, что он, как ни парадоксально это может звучать, подавляющему большинству из них был совершенно не нужен. Ни их национальным экономикам, ни населению. Очередные рестрикции нужны были, прежде всего, есовской бюрократии. Своего рода, даешь план по санкциям", — указано в публикации.

По мнению российской дипломатической миссии, сегодня в Брюсселе уже никто не утруждает себя тем, чтобы кому бы то ни было разъяснить, в чем смысл санкций. "Российская экономика не "порвана в клочья", попытки изолировать нас на международной арене, включая брюссельскую площадку, с треском провалились, цель "нанести стратегическое поражение" не достигнута, да и не могла быть достигнута априори. Все это изначально было очевидно многим, но только не обитателям евроквартала", — отмечается в комментарии.