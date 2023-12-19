МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Кардинальные изменения в риторике президента США Джо Байдена свидетельствуют скором выходе Вашингтона из украинского конфликта, утверждает в беседе с YouTube-каналом Judging Freedom экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон. Байден выделил Украине новый пакет финансовой помощи, пишет СМИ

Свои выводы Джонсон строит на заявлении Байдена, которое тот сделал по итогам встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Заметьте, как было раньше: "Мы (США — прим. ред.) с вами столько, сколько потребуется, сколько потребуется!" — восклицает Джонсон. — А теперь Байден на прошлой неделе (заявил — прим. ред.): "Мы с вами столько, сколько сможем".

Тонкая перемена риторики, как считает экс-сотрудник ЦРУ, стала очередным свидетельством смены курса в Белом доме. Более того, Джонсон считает, что тем самым администрация Байдена дала понять, что готова оказывать полномасштабное давление на киевское руководство.

А, пытаясь заглянуть в недалекое будущее, разведчик даже предположил, что Украина разделит судьбу Южного Вьетнама и других союзников, которых в свое время "предательски бросили" США.

"Столько, сколько сможем" означает: "Мы (США — прим. ред.) уже купили билет на выход, мы бросаем тебя (президента Украины Зеленского — прим. ред.), удачи", — интерпретировал высказывание Байдена Джонсон.

Все чаще западная пресса сообщает, что Соединенные Штаты и Евросоюз начали уставать от кризиса на Украине, а поддержка Зеленского ослабевает. Как сообщает канал NBC, западные чиновники сегодня уже обсуждают с властями Украины возможные последствия мирных переговоров с Российской Федерацией, включая непростые компромиссы, на которые будет вынужден пойти Киев ради достижения договоренности.