МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Ярые сторонники Украины предлагают заморозить конфликт и выдать это за победу над Россией, пишет в материале для Financial Times обозреватель Гидеон Рахман. Украина готовится к новому контрнаступлению, пишут СМИ

В статье отмечается, что "Украина вступает в новый год без боеприпасов, денег и дипломатической поддержки". Причиной такого положения дел Рахман называет отсутствие у Киева и его западных сторонников "убедительного представления о победе". И если они на эту тему "ничего и не придумают", то поддержка Украины Западом, как считает обозреватель, "пошатнется еще больше".

Тем не менее он уверен, что "скорее всего, новый пакет западной помощи Украине все же согласуют". Правда, Рахман тут же уточняет: "Этого хватит, чтобы сдержать силы Путина, если они перейдут в наступление. Но даже если в 2024 году боевые действия зайдут в тупик, время все равно может оказаться на стороне России. И Москва, и Киев осознали, насколько хрупка западная поддержка".

Но если Украина и ее сторонники действительно намерены победить "любой ценой", то для начала им все же следует определиться, какова будет эта цена, пишет Рахман. А без убедительной теории победы, по его мнению, от Украины все больше будут требовать начинать переговоры.

Среди альтернатив официальному соглашению между Россией и Украиной Рахман называет фактическую заморозку конфликта. По его мнению, в этом случае ВСУ займут преимущественно оборонительную позицию и будут пытаться сдерживать дальнейший натиск российских войск.

В качестве еще одной альтернативы указывается "промежуточная ситуация", под которой автор подразумевает перемирие, описываемое как нечто среднее "между заморозкой и формальным мирным договором".

"Обе стороны договорятся лишь о прекращении огня, не затрагивая при этом ни одного из основополагающих политических вопросов. Прообразом может послужить окончание Корейской войны и разделение полуострова на Север и Юг", — поясняет Рахман.

В заключение обозреватель отмечает: "Даже самые ярые из западных сторонников Украины сейчас заговорили о том, что Киеву необходимо смириться с замороженным конфликтом и провозгласить победу. "Мы должны перевернуть страницу и подытожить, что Путин потерпел неудачу", — заявил один бывший американский чиновник".