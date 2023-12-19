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https://1prime.ru/society/20231219/842608807.html
Песков назвал безумием введение санкций против общества "Знание"
Общество
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Введение ограничений против российского общества "Знание" еще раз подтверждает санкционное безумие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. "Наверное, самим... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, россия, дмитрий песков, санкции против рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Введение ограничений против российского общества "Знание" еще раз подтверждает санкционное безумие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Наверное, самим примечательным в 12-м пакете, с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества "Знание"… Наверное, это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия", — отметил пресс-секретарь президента России.
Ранее 18 декабря Евросоюз представил новый пакет антироссийских санкций, в который включили экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физическое лицо и 86 организаций.