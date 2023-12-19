МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Введение ограничений против российского общества "Знание" еще раз подтверждает санкционное безумие, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Песков обвинил Запад в продлении конфликта на Украине

"Наверное, самим примечательным в 12-м пакете, с моей точки зрения, является введение санкций против российского общества "Знание"… Наверное, это самое красноречивое свидетельство этого санкционного безумия", — отметил пресс-секретарь президента России.

Ранее 18 декабря Евросоюз представил новый пакет антироссийских санкций, в который включили экономические и персональные ограничения, в том числе запрет на импорт российских алмазов. Под персональные санкции попали 147 фигурантов, включая 61 физическое лицо и 86 организаций.