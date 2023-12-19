МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина никогда не анонсируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. СМИ узнали, сколько стоит отпраздновать Новый год в московском ресторане

Официальному представителю Кремля в ходе пресс-конференции задали вопрос, в каком формате в этом году запишут обращение российского лидера к населению.

"Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем", — напомнил Песков, подчеркнув, что Кремль "продолжит традицию".

Новый, 2024 год, начнется с понедельника.