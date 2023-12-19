2023-12-19T12:58:21+03:00
2023-12-19T12:58:21+03:00
2023-12-19T12:58:21+03:00
2023
https://1prime.ru/society/20231219/842609002.html
Песков ответил на вопрос о новогоднем обращении Путина
Общество
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Новогоднее обращение президента России Владимира Путина никогда не анонсируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Официальному представителю Кремля в ходе... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, владимир путин, дмитрий песков, новый год
https://cdnn.1prime.ru/images/84244/90/842449087.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84244/90/842449087.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84244/90/842449086.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84244/90/842449086.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84244/90/842449074.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84244/90/842449074.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231219/842605658.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина никогда не анонсируется, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Официальному представителю Кремля в ходе пресс-конференции задали вопрос, в каком формате в этом году запишут обращение российского лидера к населению.
"Как вы знаете, мы никогда это не анонсируем", — напомнил Песков, подчеркнув, что Кремль "продолжит традицию".
Новый, 2024 год, начнется с понедельника.