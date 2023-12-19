МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Съезд ЛДПР состоялся во вторник, 19 декабря, делегаты поддержали выдвижение кандидатом на выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости. ЛДПР призывает повысить предельную сумму возмещения по вкладам

Мероприятие проходит на территории "Крокус Экспо".

Совет Федерации назначил выборы президента России на 17 марта следующего года.