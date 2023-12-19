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Съезд ЛДПР выдвинул кандидатом в президенты Слуцкого
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Съезд ЛДПР состоялся во вторник, 19 декабря, делегаты поддержали выдвижение кандидатом на выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого. Об этом рассказал корреспондент РИА... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, россия, леонид слуцкий, лдпр
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Съезд ЛДПР состоялся во вторник, 19 декабря, делегаты поддержали выдвижение кандидатом на выборы от партии ее председателя Леонида Слуцкого. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.
Мероприятие проходит на территории "Крокус Экспо".
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