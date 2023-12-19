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Решетников оценил сотрудничество России и Китая
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Взаимодействие России и Китая — это всерьез и надолго, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 декабря прибыл в Китай... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, россия, китай, сотрудничество
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПЕКИН, 19 дек — ПРАЙМ. Взаимодействие России и Китая — это всерьез и надолго, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 декабря прибыл в Китай. Глава российского правительства также встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.
"По составу делегации (премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китае — ред.), по интенсивности контактов, понятно, что наше взаимодействие с китайскими коллегами это всерьез и надолго", — заявил Решетников.
Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая имеет взаимный интерес.