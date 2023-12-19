ПЕКИН, 19 дек — ПРАЙМ. Взаимодействие России и Китая — это всерьез и надолго, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. Россия сможет поставлять в Китай кукурузу и рис со всех регионов

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 19 декабря прибыл в Китай. Глава российского правительства также встретится в Пекине с председателем КНР Си Цзиньпином.

"По составу делегации (премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Китае — ред.), по интенсивности контактов, понятно, что наше взаимодействие с китайскими коллегами это всерьез и надолго", — заявил Решетников.

Он отметил, что торгово-экономическое сотрудничество России и Китая имеет взаимный интерес.