МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия расширила перечень граждан стран Евросоюза, которым запрещен въезд в страну, сообщили в российском Министерстве иностранных дел. Мантуров рассказал, кому на самом деле вредят санкции ЕС

Ранее в понедельник, 18 декабря, Европейский союз принял 12-й пакет антироссийских ограничений.

"В ответ на эти недружественные, нелегитимные, подрывающие международно-правовые прерогативы СБ ООН действия российской стороной существенно расширен список представителей евроинститутов и стран-членов Евросоюза, которым в соответствии с Федеральным законом "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" от 15 августа 1996 года № 114-ФЗ запрещен въезд на территорию нашего государства", — сказано в публикации МИД.

В ведомстве подчеркнули, что в список попадут представители европейских силовых ведомств и коммерческих организаций, оказывающие поддержку Украине граждане ЕС, а также лица, которые причастны к преследованию российских должностных лиц за "незаконные аресты и вывоз людей с украинских территорий", занимаются созданием "трибунала" против российского руководства.

Помимо этого, в перечень включили участников Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые 13 октября проголосовали за резолюцию, направленную на вмешательство во внутренние дела России и президентские выборы.