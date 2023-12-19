МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия ведет себя иначе, нежели временщики на Украине, которые бросают раненых, сообщил президент России Владимир Путин. Путин заявил, что Россия добьется всех поставленных целей

"Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают", — отметил Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны, где он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии.

Помимо этого, на выставке можно было увидеть новые медицинские сумки, укомплектованные с учетом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых и санитарные автомобили.

Путин напомнил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.