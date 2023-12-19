МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Россия ведет себя иначе, нежели временщики на Украине, которые бросают раненых, сообщил президент России Владимир Путин.

"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина

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"Мы не можем так вести себя, как эти временщики на Украине, которые как раз оставляют раненых, в тех же Крынках, на произвол судьбы, бросают. За своих людей не считают", — отметил Путин в ходе посещения выставки в министерстве обороны, где он осмотрел представленные на выставке образцы передовых вооружений российской армии.

Помимо этого, на выставке можно было увидеть новые медицинские сумки, укомплектованные с учетом опыта СВО, бронеавтомобили для срочной эвакуации раненых и санитарные автомобили.

Путин напомнил, что военные действия на Украине начались в 2014 году, когда "западные страны, выступив гарантом договоренностей между президентом Украины Виктором Януковичем и оппозицией, забыли про свои гарантии буквально через пару дней", а также поспособствовали госперевороту.