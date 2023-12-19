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Самарского генерала МЧС Бойко арестовали по делу о взятках
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Басманный суд Москвы 19 декабря заключил в СИЗО начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о взяточничестве, сообщили РИА... ПРАЙМ, 19.12.2023
общество , новости, россия, самара, взятки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Басманный суд Москвы 19 декабря заключил в СИЗО начальника главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майора Олега Бойко по делу о взяточничестве, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд постановил ходатайство следователя удовлетворить — избрать в отношении Бойко меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказали в суде. Срок ареста установлен до 15 февраля.
Генералу предъявлено официальное обвинение по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Бойко задержали накануне. Как рассказал РИА Новости представитель экстренных служб, следствие считает, что генерал долгое время покровительствовал группе компаний в сфере пожарной безопасности, за что получил от коммерсантов более 25 миллионов рублей.
Бойко выполнял обязанности начальника ГУМЧС по Самарской области около десяти лет. Был назначен на этот пост в 2014 году. Награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.