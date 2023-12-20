МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма, передает РИА Новости. Россия нашла способ платить взносы в ООН в долларах и евро

Ранее ее одобрил Третий комитет Генассамблеи.

За резолюцию проголосовали 118 стран, против были 49, воздержались 14. Россия, Китай, Израиль были в числе голосовавших за документ. Против выступили США, Великобритания, Германия, Италия, Япония, Украина, Франция, Канада, Австралия, Австрия, Албания, Бельгия, Эстония, Чехия, Финляндия, Грузия, Венгрия, Ирландия, Латвия, Литва, Черногория, Нидерланды, Норвегия, Польша, Молдавия, Словения, Испания, Швеция и другие.

Документ рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Авторы резолюции решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны.

Документ настоятельно призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.

Кроме того, резолюция решительно осуждает использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений.

При этом ряд стран, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Сирия, КНДР и Египет, дистанцировались от западной поправки к тексту, в которой говорится, что Москва якобы стремится "оправдать свою территориальную агрессию против Украины предполагаемой целью ликвидации неонацизма".

Как отмечала ранее зампостпреда России при ООН Мария Заболоцкая, поддержка в Генассамблее ООН ежегодной резолюции России о борьбе с героизацией нацизма растет. При этом она указывала, что ряд западных стран давно не устраивает такое положение дел.