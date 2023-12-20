МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фитнес-клубы увеличат стоимость услуг с целью повышения рентабельности бизнеса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные FitnessData. Россияне стали больше тратить на фитнес

По данным издания, оборот рынка фитнес-услуг в 2024 году может увеличиться на 16 процентов год к году, до 250 миллиардов рублей.

Рост связан с повышением цен на клубные услуги и увеличением количества посетителей. Количество россиян, занимающихся фитнесом, увеличилось до 6,5 миллионов человек, что составляет 4,5 процента населения страны.

По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, с целью повышения маржинальности бизнеса 2024-м году стоимость абонементов будет увеличиваться. Однако рост будет происходить с той же скоростью, что и в течение прошлых двух лет, на 7-12 процентов.