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Фитнес-клубы в России повысят цены
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Фитнес-клубы увеличат стоимость услуг с целью повышения рентабельности бизнеса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные FitnessData. По данным издания, оборот рынка фитнес-услуг... ПРАЙМ, 20.12.2023
общество , экономика, новости, россия, фитнес, цены
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Фитнес-клубы увеличат стоимость услуг с целью повышения рентабельности бизнеса, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные FitnessData.
По данным издания, оборот рынка фитнес-услуг в 2024 году может увеличиться на 16 процентов год к году, до 250 миллиардов рублей.
Рост связан с повышением цен на клубные услуги и увеличением количества посетителей. Количество россиян, занимающихся фитнесом, увеличилось до 6,5 миллионов человек, что составляет 4,5 процента населения страны.
По словам президента Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, с целью повышения маржинальности бизнеса 2024-м году стоимость абонементов будет увеличиваться. Однако рост будет происходить с той же скоростью, что и в течение прошлых двух лет, на 7-12 процентов.