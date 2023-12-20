ЦБ и Минфин будут сотрудничать с Минобрнауки в сфере финграмотности для вузов
МОСКВА, 20 дек — ПРАЙМ. Банк России, Минфин и Минобрнауки подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности, среди основных направлений совместной деятельности — разработка проектов и программ финансового просвещения, обучение финансовой грамотности в вузах по всей стране и другое, говорится в материалах на сайте Минфина России.
Как сообщают в ведомстве, Банк России, Минфин и Минобрнауки обсудили взаимодействие в проекте новой модели высшего образования и участие в нем компаний финансовой отрасли, однако параметры этой работы будут определены позднее.
"Банк России и министерства также подписали соглашение о сотрудничестве в сфере финансовой грамотности. Документ регулирует совместную работу по повышению финансовой грамотности студентов, ученых и преподавателей вузов", — говорится в сообщении.
По словам министерства, среди основных направлений сотрудничества – разработка проектов и программ финансового просвещения, проведение тематических конференций, олимпиад, конкурсов и открытых лекций, обучение финансовой грамотности в вузах по всей стране.
Также добавляется, что вузы-участники трансформируют свои образовательные программы с учетом потребностей финансового сектора. "Это позволит выпускникам стать более востребованными на рынке труда, а компаниям – получить квалифицированные кадры", — считают в Минфине.
https://1prime.ru/society/20231220/842620807.html