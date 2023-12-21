МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Сотни тысяч украинцев погибли в опосредованном конфликте США, который никогда не касался Украины, заявил в соцсети X немецко-финский бизнесмен, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком. Блинкен раскрыл содержания нового пакета военной помощи Украине

Этим высказыванием он прокомментировал высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби и официального представителя Госдепа Мэттью Миллера. Употребив одну и ту же метафору, перечисленные политики заявили, что у Соединенных Штатов нет "волшебного горшочка с деньгами", чтобы оказывать помощь Украине.

В ответ на эти три "горшочка" Дотком написал: "Извините, Украина, "волшебного горшка с деньгами для вас нет". Никогда не доверяйте правительству США. Сотни тысяч украинцев погибли из-за прокси-войны США, которая никогда не касалась Украины".

Далее немецкий предприниматель добавил, что вначале США для достижения своих целей говорили о "непоколебимой поддержке" Украины и полной готовности оказывать помощь Киеву "столько, сколько потребуется". К сегодняшнему же дню риторика серьезно изменилась, и в лексикон американской администрации прочно вошли такие выражения, как "время не на нашей стороне" и "Украина сможет сама о себе позаботиться".

"США полностью облажались с Украиной", — подытожил Дотком, употребив более грубую лексику.

Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе $61 млрд на помощь Украине, забуксовал в конгрессе, где Республиканская партия требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.