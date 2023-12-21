Бизнесмен Дотком: не доверяйте США, из-за которых погибли сотни тысяч украинцев
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Сотни тысяч украинцев погибли в опосредованном конфликте США, который никогда не касался Украины, заявил в соцсети X немецко-финский бизнесмен, экс-владелец файлообменника Megaupload Ким Дотком.
Этим высказыванием он прокомментировал высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена, координатора стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джона Кирби и официального представителя Госдепа Мэттью Миллера. Употребив одну и ту же метафору, перечисленные политики заявили, что у Соединенных Штатов нет "волшебного горшочка с деньгами", чтобы оказывать помощь Украине.
В ответ на эти три "горшочка" Дотком написал: "Извините, Украина, "волшебного горшка с деньгами для вас нет". Никогда не доверяйте правительству США. Сотни тысяч украинцев погибли из-за прокси-войны США, которая никогда не касалась Украины".
Далее немецкий предприниматель добавил, что вначале США для достижения своих целей говорили о "непоколебимой поддержке" Украины и полной готовности оказывать помощь Киеву "столько, сколько потребуется". К сегодняшнему же дню риторика серьезно изменилась, и в лексикон американской администрации прочно вошли такие выражения, как "время не на нашей стороне" и "Украина сможет сама о себе позаботиться".
"США полностью облажались с Украиной", — подытожил Дотком, употребив более грубую лексику.
Запрос администрации США о дополнительных ассигнованиях, в том числе $61 млрд на помощь Украине, забуксовал в конгрессе, где Республиканская партия требует взамен согласовать радикальную миграционную реформу.
https://1prime.ru/society/20231221/842628211.html