МОСКВА, 21 дек-РИА Новости. Тиражируемые в западных СМИ утверждения об исходящей от рыбаков РФ угрозе для Дании направлены на разрушение отношений между Москвой и Торсхавном, подобные вбросы — часть кампании Запада против России, сообщила РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дания попала в "глупое положение" из-за соглашения России и Фарер

Ранее в СМИ появились утверждения о том, что продление соглашения о рыболовстве между Россией и Фарерскими островами якобы позволит Москве "шпионить за Западом через эту территорию".

Высказываясь на этот счет, Захарова указала, что "основой многолетнего взаимодействия Российской Федерации с Фарерскими островами является Соглашение между правительством СССР, с одной стороны, и правительством Дании и местным правительством Фарерских островов, с другой, "О взаимных отношениях в области рыболовства между СССР и Фарерскими островами" от 1977 года".

"В соответствии с указанным документом осуществляется ежегодное распределение квот на вылов рыбы в российских и фарерских водах с учетом взаимных интересов сторон", — напомнила она. По словам Захаровой, очередная — 47-я — сессия смешанной Российско-Фарерской комиссии по рыболовству состоялась в декабре этого года.

"В ходе заседания делегациями были согласованы квоты на вылов рыбы российскими и фарерскими рыболовными судами на 2024 год", — пояснила она.

Официальный представитель МИД РФ заметила, что "тиражируемые в западных СМИ утверждения о якобы исходящей от российских рыбаков угрозе для Дании сами по себе не новы".

"Исходим из того, что подобные вбросы направлены на разрушение сложившихся за долгие годы прагматичных отношений между Москвой и Торсхавном и являются частью масштабной информационной кампании Запада против России", —заявила она.

"Вопрос, на чем основываются упомянутые утверждения, полагаем целесообразным адресовать авторам подобных публикаций", — заключила Захарова.