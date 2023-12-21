МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Недавний опрос Университета Монмута показал, что рейтинг одобрения вице-президента США Камалы Харрис впервые превысил результат президента Джо Байдена, передает телеканал Fox Business. Байден сделал заявление о помощи Украине

Объявив, что у канала "снова плохие новости для президента Байдена", ведущая сообщила, что согласно опросу, результаты которого передал телеканал, Харрис получила поддержку 35% респондентов против 34% у Байдена. Как подчеркнули на Fox Business, рейтинг одобрения президента на текущий момент — самый низкий за все время правления его администрации.

При этом приглашенный на передачу президент консалтинговой компании Maslansky + Partners Ли Картер допустил, что полученная разница в одобрении "в рамках статистической погрешности".

"В реальности они могут быть одинаково непопулярны. И возможно, Ники Хейли не без причины забросила свою прежнюю риторику о том, что голос за Джо Байдена на деле является голосом за Камалу Харрис, поскольку люди знают, что она более популярна на данный момент", — отметил глава компании.

Затем он подчеркнул, что "один из трех американцев одобряет действия своего президента и вице-президента", а значит, "двое из трех американцев их не одобряют".

Особо Картер выделил тот факт, что Байдена не поддерживают даже внутри его собственно Демократической партии.

То есть. Что ещё поражает, так это показатели неодобрения президента внутри его собственной партии. Такого обычно не случается.

"Помните, когда Дональд Трамп был президентом? Его рейтинг одобрения среди республиканцев всегда был выше 90 процентов. А здесь рейтинг одобрения (президента Джо Байдена — прим. ред.) среди демократов равен 60 процентам. Это действительно очень плохие новости для них обоих (Байдена и Харрис — прим. ред.)" — заключил Картер.