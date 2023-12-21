МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. В рейтинг высокооплачиваемых специалистов в 2023 году вошли дата-сайентисты и фрезеровщики, пишет РБК со ссылкой на данные исследования аналитиков hh.ru. Названы профессии, на которые заметно вырос спрос перед Новым годом

По данным исследования, среди высокооплачиваемых сотрудников числятся DevOps-инженеры (214 тысяч рублей), дата-сайентисты(202,5 тысячи рублей), системные аналитики (150,9 тысячи рублей), программисты и разработчики (129,9 тысячи рублей), риелторы (124,4 тысячи рублей), геодезисты (122,7 тысячи рублей), брокеры (121,6 тысячи рублей).

В рейтинг также попали машинисты (118,4 тысячи рублей), главные инженеры проекта (118,3 тысячи рублей), продуктовые аналитики (115,7 тысячи рублей), геологи (109,6 тысячи рублей), BI-аналитики и аналитики данных (107,4 тысячи рублей), фрезеровщики (106,4 тысячи рублей).

По данным издания, увеличение зарплат является одним из методов борьбы с кадровым голодом на рынке труда. Этот метод предпочитают 62 процента российских работодателей.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на встрече с победителями и наставниками Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству "Профессионалы", заявлял, что значительная часть россиян живет от зарплаты до зарплаты. При этом глава государства подчеркивал, что в стране достаточно состоятельных людей.