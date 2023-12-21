МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия достигнет исторического минимума уровня бедности в 2023 году, рассказал президент России Владимир Путин. Реальные доходы россиян выросли больше чем на пять процентов

"Вообще, слово не очень хорошее — бедность, но, тем не менее, такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году", — сообщил Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Согласно данным Росстата, уровень бедности в третьем квартале 2023 года составил 10,2%, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3 процентных пункта.

Ранее в ВНИИ труда сообщали, что реальные доходы россиян увеличились на порядка 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.