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2023
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Путин спрогнозировал исторический минимум уровня бедности в России
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Россия достигнет исторического минимума уровня бедности в 2023 году, рассказал президент России Владимир Путин. "Вообще, слово не очень хорошее — бедность, но, тем не менее, такие... ПРАЙМ, 21.12.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, россия, владимир путин, снижение бедности
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Россия достигнет исторического минимума уровня бедности в 2023 году, рассказал президент России Владимир Путин.
"Вообще, слово не очень хорошее — бедность, но, тем не менее, такие показатели есть. Будет исторический минимум в 2023 году", — сообщил Путин во время заседания совета по стратегическому развитию и национальным проектам.
Согласно данным Росстата, уровень бедности в третьем квартале 2023 года составил 10,2%, что меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 0,3 процентных пункта.
Ранее в ВНИИ труда сообщали, что реальные доходы россиян увеличились на порядка 5,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.