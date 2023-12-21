2023-12-21T17:09:57+03:00
2023-12-21T17:09:57+03:00
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Голикова назвала критерий многодетной семьи в России
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Многодетной в России называется семья с тремя и более детьми, работа над мерами поддержки семей завершается. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по... ПРАЙМ, 21.12.2023
общество , экономика, госпроекты, новости, татьяна голикова, многодетные семьи, россия
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Многодетной в России называется семья с тремя и более детьми, работа над мерами поддержки семей завершается. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил сделать статус многодетной семьи всероссийским.
Голикова, отвечая на заявление главы государства, назвала критерий многодетной семьи.
"Это три ребенка и более, и сейчас мы в соответствии с вашим поручением завершаем работу над мерами поддержки многодетной семьи и об этом в ближайшее время вам будет доложено дополнительно", — сказала она.
Ранее весной 2023 года замглавы департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова заявляла, что семьи, где воспитываются три и более несовершеннолетних ребенка, следует считать многодетными. Депутат Госдумы Ирина Филатова, в свою очередь, предлагала продлить статус многодетной семьи стоит продлить до окончания очного обучения старших детей или их трудоустройства.
Позднее депутат ГД от "Новых людей" Владислав Даванков предлагал признать многодетными семьи с двумя детьми.