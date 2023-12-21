МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Многодетной в России называется семья с тремя и более детьми, работа над мерами поддержки семей завершается. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам. Россияне смогут пройти диспансеризацию на рабочем месте, заявила Голикова

Президент России Владимир Путин в ходе совещания поручил сделать статус многодетной семьи всероссийским.

Голикова, отвечая на заявление главы государства, назвала критерий многодетной семьи.

"Это три ребенка и более, и сейчас мы в соответствии с вашим поручением завершаем работу над мерами поддержки многодетной семьи и об этом в ближайшее время вам будет доложено дополнительно", — сказала она.

Ранее весной 2023 года замглавы департамента демографической и семейной политики Минтруда России Елена Семенова заявляла, что семьи, где воспитываются три и более несовершеннолетних ребенка, следует считать многодетными. Депутат Госдумы Ирина Филатова, в свою очередь, предлагала продлить статус многодетной семьи стоит продлить до окончания очного обучения старших детей или их трудоустройства.

Позднее депутат ГД от "Новых людей" Владислав Даванков предлагал признать многодетными семьи с двумя детьми.