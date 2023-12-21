МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 80 миллионов рублей бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Во Франции Sony оштрафовали на 13,5 миллиона евро

"Путем частичного сложения наказания по совокупности преступлений окончательно назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей", — огласила приговор председатель коллегии Вероника Сиратегян.

Михаил Абызов занимал пост министра России по координации деятельности Открытого правительства с 2012 по 2018 год. На следующий год его задержали.

Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.

По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты похитили у юридических лиц "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также их обвинили в незаконном получении дохода свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.

Абызов и другие 10 фигурантов вину не признали, сознался лишь бывший гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов.

Защита Абызова примет решение об обжаловании приговора.

Другим фигурантам были назначены реальные сроки от пяти до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей.

Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по четыре миллиона рублей, однако от их уплаты они были освобождены с учетом времени нахождения под стражей.

При этом суд оставил под домашним арестом осужденных на 5,5 и пять лет соответственно Екатерину Заяц и Олега Серебренникова до вступления приговора в законную силу.