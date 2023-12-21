Суд приговорил к 12 годам колонии и штрафу в 80 млн рублей экс-министра Абызова
МОСКВА, 21 дек — ПРАЙМ. Преображенский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима со штрафом в размере 80 миллионов рублей бывшего министра Открытого правительства Михаила Абызова по делу о мошенничестве и организации преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Путем частичного сложения наказания по совокупности преступлений окончательно назначить 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима со штрафом 80 миллионов рублей", — огласила приговор председатель коллегии Вероника Сиратегян.
Михаил Абызов занимал пост министра России по координации деятельности Открытого правительства с 2012 по 2018 год. На следующий год его задержали.
Вместе с Абызовым по делу проходили 11 фигурантов: Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикалова, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан.
По данным следствия, в 2012-2018 годах фигуранты похитили у юридических лиц "Сибэко" и РЭС четыре миллиарда рублей. Также их обвинили в незаконном получении дохода свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмыванию денег и активов.
Абызов и другие 10 фигурантов вину не признали, сознался лишь бывший гендиректор компании "Ру-ком" Николай Степанов.
Защита Абызова примет решение об обжаловании приговора.
Другим фигурантам были назначены реальные сроки от пяти до 12 лет лишения свободы со штрафами на суммы от 2 до 80 миллионов рублей.
Яну Балан и Оксану Роженкову освободили в зале суда, назначив им штрафы по четыре миллиона рублей, однако от их уплаты они были освобождены с учетом времени нахождения под стражей.
При этом суд оставил под домашним арестом осужденных на 5,5 и пять лет соответственно Екатерину Заяц и Олега Серебренникова до вступления приговора в законную силу.
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