МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Глава Сбербанка Герман Греф перечислил три самых популярных способа обмана россиян мошенниками — это взлом аккаунтов в мессенджерах и рассылка контактам сообщений с просьбой одолжить денег, запугивание тем, что близкий человек оказался задержан правоохранительными органами и нужны средства, чтобы "дать взятку" и звонок якобы от сотрудника ФСБ. Москвичей предупредили о наиболее уязвимых целях мошенников

"Сегодня мошенники настолько извращены, что они сначала взламывают аккаунты в социальных сетях, либо в мессенджерах, посылают вам сообщение от имени вашего друга или коллеги с просьбой перечислить какие-то небольшие деньги или проголосовать за ребенка на каком-нибудь конкурсе и так далее", — рассказал Греф в интервью телеканалу "Россия 24".

Он добавил, что просьбы отправить деньги и назвать свои платежные данные должны настораживать, на них ни в коем случае не надо поддаваться, даже если они приходят с аккаунта близких или родственников. "Второй способ, — это конечно, запугать, … сказать, что вашего ребенка или вашего знакомого задержали в милиции за какие-то правонарушения или преступления и нужно срочно дать взятку. Вторая по популярности вещь. Третья по популярности вещь – это, конечно, звонок сотрудника ФСБ, который говорит, что ваш счет взломан и нужно срочно перевести все деньги на безопасный счет, который дает мошенник", — рассказал Греф.

Но "самое обидное", по его словам, когда мошенники помимо того, что обворовывают людей, еще толкают их на совершение преступлений, давая команду идти в банковское отделение и что-то там взрывать или ломать. "Последний случай у нас на прошлой неделе – крушил топором банковское оборудование или обливал сотрудников зеленкой. Якобы мошенники после этого обещают ему вернуть деньги", — сказал банкир.

По его словам, случаев, когда после этого деньги были возвращены, нет. "А случаев, когда люди помимо того, что они теряли деньги, еще и садились в тюрьму, к сожалению, много", — отметил Греф.

По его словам, в "Сбере" самая высокая доля предотвращенных случаев так называемой социальной инженерии. "У нас 99,6% — это случаи предотвращения мошенничества даже тогда, когда человек сам принял решение отдать деньги. Это самый высокий показатель в мире среди банков", — отметил он.