МОСКВА, 22 дек — ПРАЙМ. Мошенники в декабре стали активнее использовать схему со звонком под видом сотрудника сотовых операторов, они пытаются выманить конфиденциальные данные, чтобы оформить электронную сим-карту и проникнуть в банковские сервисы потенциальной жертвы, сообщила пресс-служба ВТБ. ВТБ рассказал об убытках из-за Telegram

"Мошенники стали активнее использовать новую схему обмана, представляясь сотрудниками операторов мобильной связи. По оценке специалистов ВТБ, жалобы клиентов банка на подобные звонки увеличились с ноября более чем на 30%", — говорится в сообщении.

Как указывает банк, лжесотрудник мобильного оператора просит назвать код из СМС под предлогом подтверждения "срочных операций": перезаключение договора с мобильным оператором, начисление бонусов, пролонгация тарифного плана, защита от утечки персональных данных и так далее. После этого потенциальная жертва получает СМС с кодом для входа в онлайн-кабинет своего сотового оператора. Мошенники просят сообщить этот код, используя его для восстановления доступа к личному кабинету.

"Также мошенники просят передать код из СМС для доступа к личному кабинету на Госуслугах. В совокупности эти действия позволят мошенникам оформить электронную сим-карту (eSim) для дальнейшего управления сервисами различных банков от имени жертвы", — пояснили в пресс-службе.

Подобная схема обмана появилась сравнительно недавно, говорит старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов. По его словам, в сентябре-октябре было несколько подобных обращений в месяц, в ноябре счет пошел уже на десятки. "За первые 20 дней декабря мы получили уже столько же обращений от клиентов с жалобой на подобные действия мошенников, сколько было за весь ноябрь. Очевидно, что этот сценарий сейчас остается одним из самых актуальных", — сказал он.