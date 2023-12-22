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План "Ковер" введен в международном аэропорту "Калуга"
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План "Ковер" был введен в международном аэропорту "Калуга" в связи с обнаружением в небе над Калужской областью дронов, вылеты и прилеты задержаны, следует из сообщения... ПРАЙМ, 22.12.2023
общество , транспорт, бизнес, новости, россия, аэропорт, калуга, бпла
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек — ПРАЙМ. План "Ковер" был введен в международном аэропорту "Калуга" в связи с обнаружением в небе над Калужской областью дронов, вылеты и прилеты задержаны, следует из сообщения пресс-службы воздушной гавани.
"Двадцать второго декабря 2023 года в международном аэропорту "Калуга" был введен план "Ковер" в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью. В результате введения плана будут задержаны вылеты и прилеты из/в международный аэропорт "Калуга"", — сказано в тексте сообщения.
В официальном Telegram-канале аэропорта также отмечается, что самолеты, находящиеся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы
Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил о трех уничтоженных ПВО беспилотниках в Дзержинском районе региона. Сообщается, что обошлось без пострадавших и разрушений.
План "Ковер" вводится при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы, в том числе БПЛА. В следствие, закрывается воздушное пространство для всех самолетов, кроме военных и спасательных, следует из данных в открытых источниках.