ЯРОСЛАВЛЬ, 22 дек — ПРАЙМ. План "Ковер" был введен в международном аэропорту "Калуга" в связи с обнаружением в небе над Калужской областью дронов, вылеты и прилеты задержаны, следует из сообщения пресс-службы воздушной гавани. Китайский аэропорт отказался принимать рейсы "России"

"Двадцать второго декабря 2023 года в международном аэропорту "Калуга" был введен план "Ковер" в связи с появлением БПЛА в небе над Калужской областью. В результате введения плана будут задержаны вылеты и прилеты из/в международный аэропорт "Калуга"", — сказано в тексте сообщения.

В официальном Telegram-канале аэропорта также отмечается, что самолеты, находящиеся в полете, были перенаправлены на запасные аэродромы

Ранее глава Калужской области Владислав Шапша заявил о трех уничтоженных ПВО беспилотниках в Дзержинском районе региона. Сообщается, что обошлось без пострадавших и разрушений.

План "Ковер" вводится при обнаружении неопознанного летающего объекта или нарушителя границы, в том числе БПЛА. В следствие, закрывается воздушное пространство для всех самолетов, кроме военных и спасательных, следует из данных в открытых источниках.