МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Перед Новым годом активизируется деятельность телефонных злоумышленников, которые, представляясь сотовыми операторами, предлагают продлить договор сим-карты или создают копии аккаунтов жертв в разных мессендерах и вымогают деньги у их знакомых, сообщил РИА Новости директор "Защитника" от МТС Андрей Бийчук.

По его словам, мошенники также могут позвонить человеку через мессенжер, установив на аватарке название правоохранительных органов или логотип крупной коммерческой организации, и в ходе диалога просить включить трансляцию экрана, чтобы видеть одноразовые пароли, которые приходят жертве.

"Еще одна актуальная схема сегодня звучит так: "Договор вашей сим-карты заканчивается, необходимо срочно его продлить, иначе телефон не будет работать". Цель таких звонков — получить пароли от "Госуслуг", банка и так далее. Мобильный оператор никогда не будет просить пароли, в случае таких звонков нужно сбросить вызов и самостоятельно перезвонить или написать в чат поддержки оператора", — сообщил Бийчук.

Кроме того, как сообщает Бийчук, участились и схемы персональных атак, перед которыми проходит разведка по жертве. Так, злоумышленники создают копию аккаунта человека в мессенджере, изучают ближайший круг общения и начинают писать от его имени с целью получить деньги под разными срочными предлогами. Для большей достоверности они звонят самому пользователю и записывают его голос, чтобы потом с помощью AI-технологий, синтеза речи и накладывания шумов отправить аудиосообщение друзьям жертвы.

Для того, чтобы обезопасить себя, эксперт советует поставить в мессенджерах настройки, чтобы звонить могли только контакты, использовать определитель номера, а также сбрасывать все звонки, где что-то уверенно просят, ограничивают время на принятие решение и запугивают. "Помните, что операторы и правоохранительные органы никогда не просят данные и пароли", — заключил эксперт.