МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Россияне переключаются с красного вина на белое и розовое — как среди отечественных, так и импортных вариантов, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. Россиянам рассказали, что пить с майонезными салатами и икрой

"Тенденция, о которой надо сказать, это некоторое перераспределение спроса от красных вин в сторону белых и розовых: 45% российских потребителей отмечают, что они предпочитают белые вина, это подтверждает и динамика импорта: если в 2017 году в российском импорте 51% составляли красные вина, то сейчас их только 38%. Это объяснимо, так как значимая аудитория покупателей — это женщины, им больше нравятся белые и розовые", — заявил он.

В целом, по словам Протасова, среди других трендов на рынке вина в России — значительный рост ассортимента отечественных вин, а также увеличение объемов производства малых и средних предприятий.

В сентябре, говоря про продажи отечественного вина, в Роскачестве отметили, что россияне предпочитают красное — его доля составляет не менее 60%, однако по площади виноградников в ряде регионов лидируют белые сорта.

Ранее эксперт виноторговой компании Fort Кристина Монкус рассказал, что при выборе вина к традиционным новогодним майонезным салатам лучше отдавать предпочтение кислотному игристому, в том числе розовому. По ее словам, такое ино также хорошо подойдет к красной икре. Такэе эксперт добавила, что подходящи к горячему вин также огромное разнообразие: например, к курице подойдет Шардоне, к стейку — автохтонный сорт Красностоп с богатой ароматикой, к рыбе — российское вино из сорта Вионье или Пино нуар.