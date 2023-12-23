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Миронов предложил выдвинуть Путина кандидатом в президенты от СРЗП
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Лидер партии "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов на съезде СРЗП предложил поддержать нынешнего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на выборах... ПРАЙМ, 23.12.2023
общество , новости, россия, сергей миронов, выборы президента рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов на съезде СРЗП предложил поддержать нынешнего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
"Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе — это президент Владимир Владимирович Путин", — сказал Миронов.
Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.
XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.
Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Владимир Путин примет участие в выборах президента в пятый раз. Он сообщил о своем намерении баллотироваться 8 декабря после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества. ЛДПР на своем съезде 19 декабря выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого. "Справедлива Россия — За правду" заявляла о намерении поддержать действующего главу государства.