МОСКВА, 23 дек — ПРАЙМ. Лидер партии "Справедливая Россия — За Правду" Сергей Миронов на съезде СРЗП предложил поддержать нынешнего президента России Владимира Путина в качестве кандидата на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости. В регионах РФ, где действует военное положение, пройдут выборы президента

"Нашей стране нужен президент, который заслужил доверие народа и который осознает свою ответственность перед народом, президент, с которым мы вместе придем к победе — это президент Владимир Владимирович Путин", — сказал Миронов.

Ранее Путин сообщил, что будет баллотироваться на следующий президентский срок.

XIII съезд партии проходит на территории отеля Holiday Inn в Сокольниках.

Выборы президента России назначены на 17 марта 2024 года. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта. Владимир Путин примет участие в выборах президента в пятый раз. Он сообщил о своем намерении баллотироваться 8 декабря после церемонии вручения наград в честь Дня героев Отечества. ЛДПР на своем съезде 19 декабря выдвинула лидера партии Леонида Слуцкого. "Справедлива Россия — За правду" заявляла о намерении поддержать действующего главу государства.