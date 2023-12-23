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Зюганов возглавит штаб кандидата от КПРФ на выборах президента
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата от КПРФ на президентских выборах. "Я пошел на выборы, я возглавляю штаб…, я буду координировать всю работу,... ПРАЙМ, 23.12.2023
общество , новости, россия, кпрф, выборы президента рф
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — ПРАЙМ. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов сообщил, что возглавит штаб кандидата от КПРФ на президентских выборах.
"Я пошел на выборы, я возглавляю штаб…, я буду координировать всю работу, выполнять роль человека, который обеспечивает выборную кампанию", — сообщил Зюганов в ответ на вопрос журналиста, почему он сам не пойдет на выборы.
В Подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ. Выборы президента РФ назначены на март 2024 года.
Ранее партия КПРФ определилась с кандидатом на президентские выборы от партии — им станет депутат Госдумы Николай Харитонов.
Николай Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов. Впервые он избирался в нижнюю палату парламента в 1993 году.
Впервые он выдвигался на выборы президента России в 2003 году — также от КПРФ. Набрал л 13,69 процента голосов и занял второе место среди шести кандидатов. Главой государства тогда был избран Владимир Путин (71,31 процента голосов).
Очередная избирательная кампания стартовала 7 декабря. Выборы назначены на 17 марта 2024 года. Согласно решению ЦИК, голосование продлится три дня — с 15 по 17 марта.