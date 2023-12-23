Съезд КПРФ выдвинул Харитонова кандидатом на выборы президента России
РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — ПРАЙМ. Съезд КПРФ выдвинул депутата ГД Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ, сообщил депутат ГД от КПРФ Денис Парфенов.
В подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ.
"XVIII Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России — Николая Михайловича Харитонова!", — написал Парфенов в своем Telegram-канале.
"Тов. Харитонов пойдет на выборы в составе большой команды коммунистов и управленцев, способной распространить на всю страну успешный опыт Павла Грудинина, Сергея Левченко, Андрея Клычкова, Ивана Казанкова и многих других", — добавил депутат.
По словам парламентария, состав будущего правительства народного доверия и национальных интересов будет отражать "интересы самых широких слоев трудящегося народа".
Сообщается, что кандидатуру Харитонова на выборы президента на съезде КПРФ поддержали 175 делегатов.Николай Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов. Впервые он избирался в нижнюю палату парламента в 1993 году.
Впервые он выдвигался на выборы президента России в 2003 году — также от КПРФ. Набрал л 13,69 процента голосов и занял второе место среди шести кандидатов. Главой государства тогда был избран Владимир Путин (71,31 процента голосов).
Харитонову 75 лет.
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