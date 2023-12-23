РОЖДЕСТВЕНО (Московская область), 23 дек — ПРАЙМ. Съезд КПРФ выдвинул депутата ГД Николая Харитонова кандидатом на выборы президента РФ, сообщил депутат ГД от КПРФ Денис Парфенов. Зюганов возглавит штаб кандидата от КПРФ на выборах президента

В подмосковных Снегирях проходит съезд КПРФ.

"XVIII Съезд КПРФ выдвинул кандидата на выборы президента России — Николая Михайловича Харитонова!", — написал Парфенов в своем Telegram-канале.

"Тов. Харитонов пойдет на выборы в составе большой команды коммунистов и управленцев, способной распространить на всю страну успешный опыт Павла Грудинина, Сергея Левченко, Андрея Клычкова, Ивана Казанкова и многих других", — добавил депутат.

По словам парламентария, состав будущего правительства народного доверия и национальных интересов будет отражать "интересы самых широких слоев трудящегося народа".

Сообщается, что кандидатуру Харитонова на выборы президента на съезде КПРФ поддержали 175 делегатов.Николай Харитонов — депутат Государственной думы всех восьми созывов. Впервые он избирался в нижнюю палату парламента в 1993 году.

Впервые он выдвигался на выборы президента России в 2003 году — также от КПРФ. Набрал л 13,69 процента голосов и занял второе место среди шести кандидатов. Главой государства тогда был избран Владимир Путин (71,31 процента голосов).

Харитонову 75 лет.