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Роскачество развеяло миф об опасном излучении от мобильных телефонов
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Радиоактивность мобильных телефонов является мифом, их излучение равносильно бытовым приборам, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. "Миф, у... ПРАЙМ, 24.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Радиоактивность мобильных телефонов является мифом, их излучение равносильно бытовым приборам, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов.
"Миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем — телефоны излучают радиацию", — сказал он и пояснил, что среднестатистический потребитель более чем 2,5 часа в день пользуется данным устройством, и это, скорее, вредит глазам, психике, шее и рукам, чем представляет радиационную опасность.
"Мы измеряли — это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах", — заверил Протасов.
Еще одним потребительским заблуждением он назвал тезис о том, что порошковое вино — это вино из порошка. Эксперт пояснил, что сухой винный материал, который зачастую есть в ингредиентах, является усушенным вином из которого удалили часть влаги.
Полный текст интервью читайте 25 декабря на ria.ru в 10.00 мск.