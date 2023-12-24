МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Радиоактивность мобильных телефонов является мифом, их излучение равносильно бытовым приборам, рассказал в интервью РИА Новости руководитель Роскачества Максим Протасов. Россиян предупредили о вреде зарядки смартфона через пауэр-банк на морозе

"Миф, у которого точно нет никакого научного подтверждения, но который мы часто встречаем — телефоны излучают радиацию", — сказал он и пояснил, что среднестатистический потребитель более чем 2,5 часа в день пользуется данным устройством, и это, скорее, вредит глазам, психике, шее и рукам, чем представляет радиационную опасность.

"Мы измеряли — это излучение вполне в пределах того, что видно в бытовых приборах", — заверил Протасов.

Еще одним потребительским заблуждением он назвал тезис о том, что порошковое вино — это вино из порошка. Эксперт пояснил, что сухой винный материал, который зачастую есть в ингредиентах, является усушенным вином из которого удалили часть влаги.

Полный текст интервью читайте 25 декабря на ria.ru в 10.00 мск.