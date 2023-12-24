МОСКВА, 24 дек — ПРАЙМ. Военнослужащие российской армии не забывают о своих боевых товарищах, такого, скорее всего, нет ни в одних других вооруженных силах мира, заявил президент России Владимир Путин. Путин назначил выплаты детям, пострадавшим от агрессии Украины

Общаясь с военнослужащими в Кремле, глава государства вспомнил, как один из ранее награжденных им танкистов, еще не зная о награждении всего экипажа боевой машины, сказал ему, что награды достоин и его командир.

"Какой товарищ у вас по оружию надежный… Мужчина настоящий… Не знал ничего, а о вас, своих товарищах боевых, не забывал. Это, не знаю даже, только для России, наверное, характерно", — сказал президент РФ, кадры опубликовал тележурналист Павел Зарубин в своем телеграм-канале.

Путин отметил, что вряд ли где-нибудь в других армиях что-то подобное происходит, такое возможно только в российском народе.

"Не попросил себе ни денег, ни путевку. Танк попросил! И награду для своего командира. Просто удивительно. Привет ему передавайте, обязательно", — добавил Путин.