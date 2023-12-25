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В 2024 году в Москве проиндексируют социальные выплаты для жителей старшего возраста, многодетных семей, а также лиц с инвалидностью и льготных категорий, сообщил в своем... ПРАЙМ, 25.12.2023
общество , регионы, экономика, новости, россия, москва, индексация социальных выплат
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В 2024 году в Москве проиндексируют социальные выплаты для жителей старшего возраста, многодетных семей, а также лиц с инвалидностью и льготных категорий, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин.
Отмечается, что с 1 января повысят городской социальный стандарт, сумма выплаты составит 24 500 рублей, при этом повышение коснется как месячных, так и единовременных поступлений.
Таким образом, социальные пособия в новом размере смогут получить москвичи с инвалидностью, льготники, ветераны, многодетные семьи и семьи с приемными детьми, говорится в сообщении.
Кроме того, согласно порталу mos.ru, поддержка семей с приемными детьми будут индексировать в зависимости от их количества.
Также сообщается, что ветераны получат матпомощь к 82-й годовщине Битвы под Москвой.