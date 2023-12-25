МОСКВА, 25 дек — ПРАЙМ. В 2024 году в Москве проиндексируют социальные выплаты для жителей старшего возраста, многодетных семей, а также лиц с инвалидностью и льготных категорий, сообщил в своем Telegram-канале столичный мэр Сергей Собянин. В Москве не будет салютов на Новый год, сообщил источник

Отмечается, что с 1 января повысят городской социальный стандарт, сумма выплаты составит 24 500 рублей, при этом повышение коснется как месячных, так и единовременных поступлений.

Таким образом, социальные пособия в новом размере смогут получить москвичи с инвалидностью, льготники, ветераны, многодетные семьи и семьи с приемными детьми, говорится в сообщении.

Кроме того, согласно порталу mos.ru, поддержка семей с приемными детьми будут индексировать в зависимости от их количества.

Также сообщается, что ветераны получат матпомощь к 82-й годовщине Битвы под Москвой.